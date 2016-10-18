15:02 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Пике не изменит своего решения об уходе из сборной после ЧМ-2018

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил, что никто не сможет отговорить его завершать карьеру в сборной Испании. По словам футболиста, он не собирается обсуждать свое решение с кем-либо. Ранее появилась информация о том, что испанская федерация проведет встречу с Пике. 

- Я принял такое решение сам, - приводит Mundo Deportivo слова Пике. - Никто не сможет меня отговорить, и я ни с кем не буду встречаться по этому поводу. Считаю, что заслуживаю того, чтобы уйти тогда, когда захочу. Завершить карьеру в сборной после чемпионата мира - самый лучший вариант. Я хочу дать дорогу молодым игрокам.

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