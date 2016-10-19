Петросян возглавил сборную Армении

Экс-игрок сборной Армении Артур Петросян возглавил национальную команду, сообщает пресс-служба армянской федерации футбола. К работе новый наставник приступит 1 ноября. Сейчас Петросян возглавляет команду "Цюрих-2". Швейцарский клуб стал первым местом работы армянина в качестве тренера в 2010 году. Ранее он выступал в составе "Ширака", "Маккаби" из Петах-Тиквы, нижегородского "Локомотива", "Базеля" и "Цюриха", в котором завершил игровую карьеру в 2006 году.

На прошлой неделе Федерация футбола Армении отправила в отставку Варужана Сукиасяна, с которым команда потерпела три поражения на старте отборочного турнира чемпионата мира-2018, проиграв Дании (0:1), Румынии (0:5) и Польше (1:2). Первый матч под руководством нового тренера сборная Армении проведет в ноябре против Черногории на своем поле.