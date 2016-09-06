Петербург подал иск о признании контрактов с подрядчиками стадиона не Крестовском острове расторгнутыми

Комитет Санкт-Петербурга по строительству подал в арбитражные суды города и области иски о признании контрактов с корпорациями "Трансстрой" и "Трансстрой-СПб", бывшими подрядчиками сооружения стадиона в западной части Крестовского острова, расторгнутыми.

"Комитет по строительству Петербурга подал в арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области исковые заявления о признании государственных контрактов с ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб", АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" и АО "Корпорация "Трансстрой" расторгнутыми", - приводит "Р-Спорт" слова адвоката, представляющего интересы администрации Санкт-Петербурга Константина Добрынина.

Ранее эти компании обратились в суд с иском к комитету по строительству Петербурга с требованием признать недействительным односторонний отказ от соответствующего госконтракта.

По словам Добрынина, иски комитета по строительству Петербурга можно считать "юридической фиксацией позиции бывшего генподрядчика компании "Трансстрой" относительно статуса контрактов и их одностороннего расторжения".

"Компания несколько путается в показаниях - в одном случае она утверждает, что одностороннего отказа не было, в другом, что отказ все-таки был, но в последствии был отозван, в третьем, в том числе в своих исках к комитету по строительству Петербурга, "Трансстрой" уже требует признать их незаконными, поэтому хотелось бы внятности и определенности. Эти иски, в первую очередь, самому "Трансстрою" помогут разобраться, потому что после определенности, которая несомненно будет установлена судом, бывший генподрядчик сможет осознать и обоснованность одностороннего расторжения контрактов городом, поймет причины, почему это произошло и будет осведомлен о последствиях", - отметил адвокат.