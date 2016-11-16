Петербург откроет семь информационных центров к ЧМ-2018

Санкт-Петербург откроет к ЧМ-2018 семь новых туристско-информационных центров, в которых туристов будут консультировать на разных языках - русском, английском, испанском, китайском - и информировать о спортивных объектах города, его достопримечательностях и возможностях досуга. Об этом сообщил генеральный директор городского туристско-информационного бюро Евгений Панкевич.

- ЧМ-2018 будет одним из важнейших направлений нашей работы в следующем году, - цитирует ТАСС Панкевича. - Интерес к нему очень велик. Мы планируем к чемпионату открыть семь новых офисов и павильонов туристско-информационного бюро для обслуживания туристов на разных языках.

