11:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Петербург откроет семь информационных центров к ЧМ-2018

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Санкт-Петербург откроет к ЧМ-2018 семь новых туристско-информационных центров, в которых туристов будут консультировать на разных языках - русском, английском, испанском, китайском - и информировать о спортивных объектах города, его достопримечательностях и возможностях досуга. Об этом сообщил генеральный директор городского туристско-информационного бюро Евгений Панкевич.

- ЧМ-2018 будет одним из важнейших направлений нашей работы в следующем году, - цитирует ТАСС Панкевича. - Интерес к нему очень велик. Мы планируем к чемпионату открыть семь новых офисов и павильонов туристско-информационного бюро для обслуживания туристов на разных языках.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3787885

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