09:16 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Петар Хубчев: "Ошибкой было думать, что матч сложится легко после гола с пенальти"

0
0
0

Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев выразил разочарование игрой команды в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Францией (1:4). Болгары при этом открыли счет в игре, забив быстрый гол.

– Самой большой ошибкой было думать, что матч легко сложится после гола с пенальти, – цитирует Le Figaro Хубчева. – Мы совершили много индивидуальных ошибок, особенно в случае с третьим голом. Знали, что будет сложно. Франция играла очень хорошо. Мы должны признать класс этой команды, я ничего другого и не ждал. Французы сейчас сильнее нас.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ