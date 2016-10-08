Петар Хубчев: "Ошибкой было думать, что матч сложится легко после гола с пенальти"

Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев выразил разочарование игрой команды в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Францией (1:4). Болгары при этом открыли счет в игре, забив быстрый гол.

– Самой большой ошибкой было думать, что матч легко сложится после гола с пенальти, – цитирует Le Figaro Хубчева. – Мы совершили много индивидуальных ошибок, особенно в случае с третьим голом. Знали, что будет сложно. Франция играла очень хорошо. Мы должны признать класс этой команды, я ничего другого и не ждал. Французы сейчас сильнее нас.