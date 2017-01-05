Первый тестовый матч на стадионе "Фишт" состоится 28 марта

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что сдача стадиона "Фишт" в Сочи, который примет матчи чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, должна состояться до конца января. Первый тестовый матч на стадионе пройдет 28 марта.

– В 2017 году на стадионе пройдут четыре матча Кубка конфедераций – три игры группового раунда и один полуфинал, – цитирует ТАСС Колобкова. – В 2018 году – матчи уровня до 1/4 финала чемпионата мира. Срок сдачи планируется до конца января 2017 года. А уже первое тестовое соревнование намечено на 28 марта.