15:58 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Первый матч на новом стадионе в Ростове могут провести в конце 2017 года

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Матч открытия строящегося к чемпионату мира стадиона в Ростове-на-Дону могут провести уже в конце 2017 года. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Он добавил, что арена в Ростове-на-Дону, рассчитанная на 45 тысяч зрителей, имеет очень удобное расположение мест, что позволяет с каждой позиции комфортно наблюдать за игрой.

– В октябре 2016 года к стадиону будет подключено тепло, что даст возможность опережающими темпами выполнять отделочные работы внутри стадиона, а также сделать обогрев поля и засеять газон именно в этом году, – цитирует "Р-Спорт" Гуськова. – Хороший газон – это половина успеха чемпионата. Надеюсь, что все у нас получится и мы в установленные сроки, в конце 2017 года – первом квартале 2018 года, сможем провести тестовые матчи.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160909/1070865095.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Felix BARSA

Ждем с нетерпением новый стадион,теперь и БЕРДЫЕВ с нами,так что привезем на этот стадион грандов Европы!

16:05

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