Первый матч на новом стадионе в Ростове могут провести в конце 2017 года

Матч открытия строящегося к чемпионату мира стадиона в Ростове-на-Дону могут провести уже в конце 2017 года. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Он добавил, что арена в Ростове-на-Дону, рассчитанная на 45 тысяч зрителей, имеет очень удобное расположение мест, что позволяет с каждой позиции комфортно наблюдать за игрой.

– В октябре 2016 года к стадиону будет подключено тепло, что даст возможность опережающими темпами выполнять отделочные работы внутри стадиона, а также сделать обогрев поля и засеять газон именно в этом году, – цитирует "Р-Спорт" Гуськова. – Хороший газон – это половина успеха чемпионата. Надеюсь, что все у нас получится и мы в установленные сроки, в конце 2017 года – первом квартале 2018 года, сможем провести тестовые матчи.