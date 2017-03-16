Первый канал продолжает переговоры о покупке прав на ЧМ-2018

Первый канал продолжает переговоры с ФИФА о покупке прав на телетрансляции матчей чемпионата мира-2018, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на генерального продюсера телеканала Константина Эрнста. Ранее вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что стоимость телеправ составляет 100 миллионов долларов. Впоследствии Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали предложение ФИФА о покупке прав за меньшую сумму.

- Переговоры о покупке прав продолжаются. Не могу сказать, когда они будут завершены, - сказал Эрнст.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.