Передача и гол Неймара позволили Бразилии победить Колумбию

Сборная Бразилии одержала победу над Колумбией в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 2:1. Лидер хозяев Неймар стал автором результативной передачи и победного гола.

Бразильцы набрали 15 очков и делят второе место в турнирной таблице с Аргентиной. В активе колумбийцев 13 баллов.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

8-й тур

Бразилия - Колумбия - 2:1 (1:1)

Голы: Миранда, 2 (1:0). Маркиньос, 36 - в свои ворота (1:1). Неймар, 74 (2:1).