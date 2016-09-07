05:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Передача и гол Неймара позволили Бразилии победить Колумбию

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Сборная Бразилии одержала победу над Колумбией в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 2:1. Лидер хозяев Неймар стал автором результативной передачи и победного гола.

Бразильцы набрали 15 очков и делят второе место в турнирной таблице с Аргентиной. В активе колумбийцев 13 баллов.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

8-й тур

Бразилия - Колумбия - 2:1 (1:1)

Голы: Миранда, 2 (1:0). Маркиньос, 36 - в свои ворота (1:1). Неймар, 74 (2:1).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/

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