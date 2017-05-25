Перед ЧМ-2018 в России будет создан центр международного полицейского сотрудничества

В преддверии чемпионата мира-2018 в России будет создан центр полицейского сотрудничества, сообщает в пресс-службе МВД. В центр будут приглашены иностранные представители. Напомним, что похожий орган действовал во время чемпионата Европы-2016 во Франции. Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

– В ходе подготовки к проведению чемпионата мира-2018 планируется создание Центра международного полицейского сотрудничества (ЦМПС), в рамках которого будут приглашены представители полиции всех стран – участниц чемпионата, – цитирует ТАСС пресс-службу МВД.