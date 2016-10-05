Пепе Рейна: "Отсутствие Кьеллини может быть преимуществом Испании в матче с Италией"

Голкипер сборной Испании Пепе Рейна считает, что дисквалификация итальянского защитника Джорджо Кьеллини поможет его команде. 32-летний итальянец получил красную карточку в сентябрьской игре с Израилем, поэтому пропустит встречу отборочного турнира чемпионата мира-2018 с испанцами, которая состоится завтра.

- Не так легко пройти оборону сборной Италии из трех человек, они очень хорошо взаимодействуют, - цитирует Football Italia Рейну. - Нужно оказывать давление на Буффона, Бонуччи и Огбонну, так как отсутствие Кьеллини может быть преимуществом Испании. Мой "Наполи" хорошо играет против команд, которые играют в трех защитников - "Ювентус", "Торино" и "Кьево". Важно быть смелыми и агрессивными, а также не снижать интенсивность и давление. Я с оптимизмом смотрю на предстоящий матч, у нас есть качества, необходимые для победы.