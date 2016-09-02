08:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Пепе: "Это была эффектная победа"

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Защитник сборной Португалии Пепе остался доволен игрой против Гибралтара (5:0). По его словам, победа в товарищеском матче получилась красивой.

– Это была хорошая игра, эффектная победа перед нашими болельщиками, – цитирует A Bola Пепе. – Здорово, что матч проходил в Порту. Люди увидели, что мы открыты для всех, мы пользуемся широкой поддержкой во всей стране. Команда продолжает биться за свою страну с огромной любовью к ее цветам.

Впереди матч отборочного турнира ЧМ-2018 со Швейцарией. Это будет сложно. Но нужно начать цикл удачно. Понимаем, насколько силен соперник.

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