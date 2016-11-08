Павел Могилевец: "Вызов в сборную - это дополнительная поддержка для меня"

Полузащитник "Зенита" Павел Могилевец отметил, что вызов в сборную России на товарищеские матчи с Катаром (10 ноября) и Румынией (15 ноября) стал для него дополнительной поддержкой. В нынешнем сезоне хавбек выходил на поле в двух матчах питерской команды.

- Сборная и клуб – это разные вещи, - приводит "Р-Спорт" слова Могилевца. - Я стараюсь на каждой тренировке выкладываться по максимуму, а дальше решают тренеры. Но вызов в сборную, конечно, является дополнительной поддержкой. Мне очень приятно здесь оказаться, в хорошем коллективе. Я себя комфортно чувствую и здесь, и в клубе. Тут у меня много друзей. Пока мы не разбирали соперника, пока наигрываем связи, у нас два дня были тактические тренировки.