15:09 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Павел Могилевец: "Вызов в сборную - это дополнительная поддержка для меня"

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Полузащитник "Зенита" Павел Могилевец отметил, что вызов в сборную России на товарищеские матчи с Катаром (10 ноября) и Румынией (15 ноября) стал для него дополнительной поддержкой. В нынешнем сезоне хавбек выходил на поле в двух матчах питерской команды.

- Сборная и клуб – это разные вещи, - приводит "Р-Спорт" слова Могилевца. - Я стараюсь на каждой тренировке выкладываться по максимуму, а дальше решают тренеры. Но вызов в сборную, конечно, является дополнительной поддержкой. Мне очень приятно здесь оказаться, в хорошем коллективе. Я себя комфортно чувствую и здесь, и в клубе. Тут у меня много друзей. Пока мы не разбирали соперника, пока наигрываем связи, у нас два дня были тактические тренировки.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161108/1111990723.html

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