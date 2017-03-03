Павел Колобков: "Уверен, что чемпионат мира у нас не отберут"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что подготовка к чемпионату мира-2018, который пройдет в России, идет в соответствии с планом, и выразил уверенность, что турнир не перенесут в другую страну. Руководитель считает, что Россия выполнит все гарантии ФИФА в полном объеме. Мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

– Я уверен, что чемпионат мира у нас не отберут, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Мы не просто чемпионат мира проводим, у нас уже Кубок конфедераций в июне стартует. Болельщики уже регистрируются на сайте. Сомнений в том, что чемпионат мира и Кубок конфедераций пройдут в РФ, у меня как у министра нет. Подготовка идет в соответствии с планом. Последние дни у нас работает комиссия ФИФА, идет рабочий процесс.

Когда реализуются масштабные проекты, всегда есть неуверенность, возникает множество вопросов. Проведение чемпионата мира – это гораздо более серьезный проект, чем Олимпийские игры в Сочи. Это 11 городов, стадионы, гостиницы... Тот план, что несколько лет назад был утвержден правительством РФ, те гарантии, что были даны ФИФА, будут выполнены в полном объеме. Есть сложности, но нет непреодолимых сложностей. Все четыре стадиона Кубка конфедераций сданы или введены в эксплуатацию.