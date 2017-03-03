11:03 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Павел Колобков: "Хулиганы не пройдут на стадион на чемпионате мира-2018"

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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что все вопросы по безопасности на матчах чемпионата мира-2018, который пройдет в России, будут решены. Руководитель отметил, что на игры не попадут люди, которые лишены права посещения соревнований. Мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

– Вопрос о футбольных болельщиках касается безопасности при проведении любых соревнований, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Все вопросы безопасности при проведении в том числе чемпионата мира будут решены. Болельщики будут проходить по "фэн-айди". Хулиганы не пройдут на стадион – те люди, которые лишены права посещения соревнований. У нас соответствующее законодательство есть. Наши организации находятся в плотном взаимодействии с международными.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170303/1117119683.html

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