10:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Павел Колобков: "Гарантирую, что матчи ЧМ-2018 покажут на центральных каналах"

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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что предстоящий чемпионат мира-2018, который пройдет в России, будет освещаться на всех центральных каналах страны. Руководитель отметил, что вопрос с продажей прав является не простым не только в футбольном мире. Мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

– Это вопрос торговли с организацией, которая владеет правами, – цитирует ТАСС Колобкова. – Я гарантирую – матчи чемпионата мира покажут на центральных каналах. Такие переговоры ведутся практически по всем соревнованиям. Такие же были во время чемпионатов мира по легкой атлетике, плаванию. Это всегда вопрос переговоров, решения различных нюансов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4067456

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