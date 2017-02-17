Павел Колобков: "Фильм BBC о российских фантах - очередная провокация"

Министр спорта Павел Колобков подчеркнул, что к фильму BBC о российских болельщиках нужно относиться спокойно. По его словам, это очередная провокация, направленная против проведения чемпионата мира 2018 года в России.

- Это очередная провокация, очередная попытка очернить Россию и чемпионат мира-2018, поэтому мы относимся к происходящему спокойно, продолжаем готовиться к проведению турнира, - приводит ТАСС слова Колобкова. - Вопрос безопасности во время чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017 - один из главных. Уверен, что они пройдут в теплой и дружественной обстановке - мы гарантируем безопасность участникам и гостям футбольного турнира.