Паулу Феррейра: "После победы на Euro ждем от Португалии успеха и в России"

Бывший защитник "Челси" и сборной Португалии Паулу Феррейра, принявший участие в традиционном турнире ветеранов футбола "Кубок легенд" в Москве, подчеркнул в интервью "Известиям", что вряд ли сможет приехать в Россию на чемпионат мира. Он отметил: в Португалии многого ожидают от выступления своей сборной после победы на чемпионате Европы.

– По обстановке в Москве уже чувствуется, что город готовится к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018?

– Честно говоря, за небольшой промежуток времени, что я был здесь, этого я заметить не успел. Но несмотря на то что сейчас я постоянно живу в Лондоне, я регулярно слышу о подготовке России к таким крупным международным событиям, о строительстве грандиозных стадионов. Поверьте, все это на слуху и за пределами вашей страны.

– Какие у вас ожидания от выступления на грядущем турнире сборной Португалии, за которую вы долгое время играли?

– Конечно, я желаю только победы нашей национальной команде. Надо сказать, что даже участие в таком статусном турнире, где соберутся все чемпионы континентов, – это уже круто. Конечно, после победы на чемпионате Европы-2016 я и все мои соотечественники настроены на успешное выступление сборной Португалии и на Кубке конфедераций-2017.

– Вы сами собираетесь посетить этот турнир в качестве гостя?

– К сожалению, приехать я вряд ли смогу, так как занят в "Челси" и свободного времени не особенно много. Тем не менее я буду внимательно следить за ходом турнира и болеть за Португалию.