Пауло Дибала: "Мы должны не думать о чемпионате мира в России, а уверенно туда попасть"

Нападающий "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала после поражения в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 от Парагвая (0:1) отметил, что болельщики ждут от "альбиселестос" игры уровня "Барселоны". По словам 22-летнего аргентинца польского происхождения, команда сделает все, чтобы попасть на чемпионат мира в России.

– В матче против сборной Парагвая наша команда сыграла плохо, – приводит TyC Sports слова Дибалы. – Качество игры оставляло желать лучшего, для нас это очень важный момент с негативной окраской. При этом все в команде понимают, что болельщики ждут от нас игры уровня "Барселоны". Мы сделаем все, чтобы преодолеть эту неудачу и в следующих матчах выглядеть лучше. Мы должны не думать о чемпионате мира в России, а уверенно туда попасть.