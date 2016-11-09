16:29 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Паспорт болельщика будет обязателен для россиян на ЧМ-2018

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Паспорт болельщика (Fan ID) будет обязателен для всех фанатов на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира 2018 года, включая граждан России. Об этом сообщила заместитель министра спорта страны Наталья Паршикова. Ранее Минкомсвязь РФ и ФИФА подписали меморандум о системе идентификации болельщиков.

- Наличие Fan ID обязательно для всех установленных зрителей, это правило, - цитирует ТАСС Паршикову. - Идентификационный паспорт должен быть у любого болельщика, а для иностранных гостей это даст возможность посетить Россию без получения визы.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3770755

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