Паспорт болельщика будет обязателен для россиян на ЧМ-2018

Паспорт болельщика (Fan ID) будет обязателен для всех фанатов на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира 2018 года, включая граждан России. Об этом сообщила заместитель министра спорта страны Наталья Паршикова. Ранее Минкомсвязь РФ и ФИФА подписали меморандум о системе идентификации болельщиков.

- Наличие Fan ID обязательно для всех установленных зрителей, это правило, - цитирует ТАСС Паршикову. - Идентификационный паспорт должен быть у любого болельщика, а для иностранных гостей это даст возможность посетить Россию без получения визы.

