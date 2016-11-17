Паралимпийская чемпионка - пятый посол Самары на ЧМ-2018

Паралимпийская чемпионка Лондона в прыжках в длину Николь Родомакина стала послом Самары как города-организатора чемпионата мира-2018, сообщил пресс-секретарь минспорта области Павел Сещенко. Это уже пятый посол города. Ранее этой чести удостоились баянист Сергей Войтенко, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев, космонавт Олег Кононенко и воспитанник "Крыльев Советов", защитник "Зенита" Александр Анюков.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.