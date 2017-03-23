Папуа-Новая Гвинея проиграла Таити в отборе чемпионата мира-2018

Сборная Таити на выезде нанесла поражение Папуа-Новой Гвинее (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Дублем отметился Сильвен Гралья. Таитяне возглавляют группу B, где также выступает команда Соломоновых островов.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Группа B

Папуа-Новая Гвинея – Таити – 1:3 (1:0)