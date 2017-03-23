Папуа-Новая Гвинея проиграла Таити в отборе чемпионата мира-2018

Сборная Таити на выезде нанесла поражение Папуа-Новой Гвинее (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Дублем отметился Сильвен Гралья. Таитяне возглавляют группу B, где также выступает команда Соломоновых островов.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Океания
3-й раунд
Группа B
Папуа-Новая Гвинея – Таити – 1:3 (1:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/
баламошка
После поражения был съеден главный шаман сборной Новой Гвинеи.
11:55