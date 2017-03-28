18:31 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Памятная табличка ЧМ-2018 открыта на стадионе "Фишт"

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Памятная табличка, символизирующая, что "Фишт" в Сочи является официальной ареной Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года, была открыта на стадионе, информирует "Р-Спорт".

Сегодня "Фишт", реконструированный после зимних Олимпийских игр 2014 года в футбольный стадион, официально откроется матчем сборных России и Бельгии.

Памятную табличку на балконе трибуны B напротив Олимпийского огня открыли председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко и гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.

Также в церемонии приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и посол чемпионата мира Сергей Светлаков.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170328/1118252578.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Остаётся венков туда натаскать.

18:55

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