Памятная табличка ЧМ-2018 открыта на стадионе "Фишт"

Памятная табличка, символизирующая, что "Фишт" в Сочи является официальной ареной Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года, была открыта на стадионе, информирует "Р-Спорт".

Сегодня "Фишт", реконструированный после зимних Олимпийских игр 2014 года в футбольный стадион, официально откроется матчем сборных России и Бельгии.

Памятную табличку на балконе трибуны B напротив Олимпийского огня открыли председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко и гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.

Также в церемонии приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и посол чемпионата мира Сергей Светлаков.