Пабло Сабалета: "Сборной Аргентины пришлось достичь дна, чтобы все поняли, как нужен Месси"

Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета выступил в защиту партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси. По его словам, форварда "Барселоны" в Аргентине напрасно критикуют.

– Иногда аргентинцам нужна такая ситуация, которая сложилась в прошлом году, когда Месси сказал, что уходит из сборной, – цитирует La Nacion Сабалету. – Только тогда они понимают, что имеют. Страна очень требовательна, и игрокам приходится жить под давлением. Футбол – зеркало общества. Мы должны были достичь дна, чтобы понять, как ценен Месси. Если у вас есть лучший в мире игрок, нельзя от него отказываться.