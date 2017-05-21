Пабло Сабалета: "Сборной Аргентины пришлось достичь дна, чтобы все поняли, как нужен Месси". ФУТБОЛ - Чемпионат мира - ЧМ-2018. СПОРТ-ЭКСПРЕСС. ЧМ-2018
09:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Пабло Сабалета: "Сборной Аргентины пришлось достичь дна, чтобы все поняли, как нужен Месси"

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Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета выступил в защиту партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси. По его словам, форварда "Барселоны" в Аргентине напрасно критикуют.

– Иногда аргентинцам нужна такая ситуация, которая сложилась в прошлом году, когда Месси сказал, что уходит из сборной, – цитирует La Nacion Сабалету. – Только тогда они понимают, что имеют. Страна очень требовательна, и игрокам приходится жить под давлением. Футбол – зеркало общества. Мы должны были достичь дна, чтобы понять, как ценен Месси. Если у вас есть лучший в мире игрок, нельзя от него отказываться.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Слоня

Ну насчет дна Сабалета погорячился. Там мы, по праву хозяев чемпионата мира, уверенно копаем вниз.

11:29