02:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Овечкин стал послом ЧМ-2018

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Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин стал послом чемпионата мира-2018. Об этом форвард сообщил на своей странице в Instagram. Соревнование пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

"Для меня большая честь стать послом чемпионата мира по футболу!", – написал Овечкин.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Gulj

В России разве нет бывших заслуженных футболистов,чемпионат мира по футболу,причём здесь хоккеист враждебной столицы америке,и также Исинбаева, тоже футболистка,маразм российский.

04:49

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