Овечкин стал послом ЧМ-2018

Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин стал послом чемпионата мира-2018. Об этом форвард сообщил на своей странице в Instagram. Соревнование пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

"Для меня большая честь стать послом чемпионата мира по футболу!", – написал Овечкин.