Овечкин посетил обновленные "Лужники"

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин посетил стадион "Лужники" после реконструкции. Напомним, что сегодня на арене состоялось мероприятие, которое посетили послы чемпионата мира-2018.

- Очень рад, что меня пригласили представлять Россию, - сказал Овечкин. - Хотел бы призвать болельщиков приходить на стадион и поддерживать нашу сборную. Желаю ей победы. (Сергей АСТАХОВ)

Арена вместимостью в 81 тысячу зрителей станет главной на ЧМ-2018. На ней пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытия с участием сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.