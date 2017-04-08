Отставание в строительстве "Самара Арены" почти ликвидировано

Строители практически ликвидировали отставание в сроках строительства стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре, сообщает regionsamara.ru. 7 апреля на стройплощадке прошло выездное заседание межведомственной комиссии под председательством первого заместителя министра строительства и ЖКХ Леонида Ставицкого. Члены комиссии осмотрели строящийся объект: прошли по всем этажам, включая верхний уровень стадиона, ознакомились с организацией четырех потоков по монтажу металлоконструкций купола, оценили выполнение работ по внутренней отделке и созданию теплового контура стадиона.

- Самарская область находится в числе городов - организаторов чемпионата мира, которые успешно справляются с работами по устройству инженерных сетей строящихся стадионов, - сказал Ставицкий. - Основная задача сейчас – наверстать отставания по монтажу металлоконструкций и завершить строительство арены вовремя. Важно уделить внимание благоустройству территории, учитывая сезонность этих процессов. Способность Самарской области реализовать все обязательства по подготовке "Самара Арены" к ЧМ-2018 не ставится под сомнение. В строительстве стадиона и его инфраструктуры задействованы компетентные ответственные люди. Арена очень красивая и очень сложная, стадиона с такими интересными конструктивными решениями в России больше нет. И нужно делать все для успешной реализации этого проекта.

Стадион в Самаре примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.