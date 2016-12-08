Отставание по отдельным работам на стадионе "Санкт-Петербург" составляет 2 недели

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что отставание по строительству стадиона ЧМ-2018 на Крестовском острове практически полностью ликвидировано. Летом из-за срыва сроков строительства был расторгнут контракт с подрядчиком - компанией "Инжтрансстрой". Достраивать стадион поручено компании "Метрострой". Сдана арена должна быть к 26 декабря, сейчас ее готовность оценивается в 95 процентов.

- На август 2016 года на момент разрыва госконтрактов мы фиксировали отставание, которое превышало 300 дней, - цитирует ТАСС Албина. - Сегодня по отдельным видам работы мы фиксируем отставание на уровне двух недель. С учетом динамики это отставание будет ликвидировано в течение ближайших одной-полутора недель.

Стадион на Крестовском острове был заложен в 2007 году. Изначальная смета составила 6,7 миллиарда, впоследствии выросла до 42,2 миллиарда. На арене пройдут три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира, включая матч сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место ЧМ-2018.