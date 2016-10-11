Отставание от графика работ на арене "Фишт" ликвидировано

Отставание от графика работ на стадионе "Фишт" в Сочи, который примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018, ликвидировано. Ранее сообщалось, что арена будет сдана в эксплуатацию к концу ноября.

- Что касается подготовки стадиона, сегодня на "Фиште" ликвидировано отставание от графика работ, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края. - В настоящее время на объекте завершены строительно-монтажные работы по устройству северной и южной трибун, установлен один основной видеоэкран, осуществляется монтаж второго. Всего на объекте задействовано свыше 500 человек и 30 единиц техники.

Тестовые матчи на стадионе "Фишт" пройдут в марте и мае 2017 года