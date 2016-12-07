Открылся первый центр выдачи паспортов болельщиков на ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге на Литейном проспекте открылся центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017, сообщает ТАСС. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер РФ, президент РФС и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко и министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Данные паспорта (так называемые Fan ID) обеспечат болельщикам доступ на стадионы при наличии билетов на матчи, а иностранцам заменят визы. Также обсуждается вопрос о льготном проезде по картам в общественном транспорте.

Заказать паспорта можно уже сейчас, выданы они будут в феврале. Подобные центры откроются и в остальных трех городах, которым предстоит принять с 17 июня по 2 июля будущего года матчи Кубка конфедераций, - Москве, Сочи и Казани.