Отборочный матч чемпионата мира Украина - Косово пройдет в Польше

Член исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Артем Франков подчеркнул, что отборочный матч чемпионата мира года между сборными Украины и Косова пройдет в Польше. Ранее сообщалось, что поляки отказались от проведения встречи, которая согласно предписанию МИД Украины должен 9 октября пройти на нейтральном поле, поскольку Украина не признала независимость балканской республики.

- Украинский телеканал погорячился, хотя, действительно, у Министерства внутренних дел Польши возникли некоторые вопросы по безопасности проведения этого матча, - приводит ТАСС слова Франкова. - Возникла достаточно критическая ситуация, и Польский футбольный союз попросил нас на всякий случай подготовить запасной вариант, в случае форс-мажора встреча может пройти в Турции.

Но, насколько мне известно, в пятницу вечером по дипломатическим каналам ситуацию удалось согласовать, и польский Краков все равно остается местом проведения матча Украины и Косова. Польская сторона попросила сократить количество украинских болельщиков до тысячи человек. Стадион в Кракове вмещает 14 тысяч.