От "Лужников" до Воробьевых гор к ЧМ-2018 построят фуникулер

"Лужники" и Воробьевы горы к чемпионату мира-2018 может соединить фуникулер, сообщает riamo.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Длина канатной дороги составит примерно 800 м.

- Канатная дорога проектируется инвестором, работа идет по графику, они заливают монолитное основание для опор, на которые будет крепиться фуникулер, - сказал Хуснуллин. - В принципе, они к чемпионату мира настроены сдать эту дорогу полноценно. Мы считаем, что это будет большой подарок для города, для болельщиков, для гостей.

"Лужники" станут главной ареной ЧМ-2018. На них пройдут четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.