17:28 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

От "Лужников" до Воробьевых гор к ЧМ-2018 построят фуникулер

0
0
0
0

"Лужники" и Воробьевы горы к чемпионату мира-2018 может соединить фуникулер, сообщает riamo.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Длина канатной дороги составит примерно 800 м. 

- Канатная дорога проектируется инвестором, работа идет по графику, они заливают монолитное основание для опор, на которые будет крепиться фуникулер, - сказал Хуснуллин. - В принципе, они к чемпионату мира настроены сдать эту дорогу полноценно. Мы считаем, что это будет большой подарок для города, для болельщиков, для гостей.

"Лужники" станут главной ареной ЧМ-2018. На них пройдут четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.

Дополнительная информация

https://riamo.ru/article/196871/funikuler-ot-luzhnikov-do-vorobevyh-gor-planiruyut-postroit-k-chm-2018.xl

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ