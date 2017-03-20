Освещением "Лужников" можно будет управлять с планшета

Освещением стадиона "Лужники" можно будет управлять с планшета, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева. Арена реконструируется к ЧМ-2018 и должна быть сдана в эксплуатацию в этом году.

- В ходе реконструкции Большой спортивной арены "Лужники" перед нами стояла задача не только сохранить ее исторический облик, но и технически оснастить согласно всем современным требованиям с использованием передовых технологий, - цитирует ТАСС Бочкарева. - На стадионе была внедрена система так называемого автоматического ввода резерва. Она позволяет избежать внештатных ситуаций, таких, как отключение энергопитания во время матча и прямой телевизионной трансляции.

Система управления спортивным, наружным и внутренним освещением на стадионе предусматривает ступенчатое включение мощного спортивного освещения для исключения резкой перегрузки систем энергоснабжения во время включения светильников. Наружное освещение управляется по максимально энергоэффективным алгоритмам, с учетом времени суток, естественной освещенности и общей загрузки сети. Интересно, что управлять столь сложной системой можно не только с помощью специальных пультов управления, но и с обычных планшетов.

Бочкарев напомнил, что в начале этого года был завершен монтаж 348 прожекторов, которые будут освещать газон во время мероприятий. Для освещения подтрибунных помещений предусмотрено более 20 тысяч светодиодных светильников. Работы по их монтажу будут завершены в марте этого года. Кроме этого для освещения трибун стадиона предусмотрено более 150 специальных прожекторов.