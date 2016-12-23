Остановки в Калининграде выполнят в виде футбольных мячей

Остановки общественного транспорта в Калининграде оформят в виде футбольных мячей, сообщает welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу администрации города. Первая остановка была установлена на Советском проспекте у магазина спорттоваров за счет его владельцев. Впервые идея размещения в Калининграде "остановок-мячиков" появилась в ходе конкурса детского рисунка в 2015 году, ее поддержал глава города Александр Ярошук. В городской администрации отметили, что власти поддержат предложения об оформлении остановок таким образом, интерес к этому, по их оценке, должны проявить производители спортивных товаров и их продавцы.

Как отметил председатель городского комитета архитектуры и строительства Артур Крупин, работу в этом направлении планируется организовать в 2017 году и совместить с городской программой по модернизации остановочных павильонов.

- На остановочных пунктах предусмотрены электронные табло, которые в первую очередь будут решать транспортные вопросы. Там будет указано наименование маршрута, время прибытия транспорта. А боковая часть остановок будет использоваться для размещения любой информации, в том числе и связанной с чемпионатом, - добавил Крупин.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.