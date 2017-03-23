Оскар Табарес: "У меня нет формулы, как остановить Неймара, ее ни у кого нет"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Бразилии отметил, что у него нет универсальной формулы, как остановить бразильского нападающего Неймара. Встреча состоится завтра и начнется в 2.00 по московскому времени.

- Я бы не дал вам формулу, как остановить Неймара, даже если бы у меня была она, - цитирует AS Табареса. - Но, признаться, я и не пытаюсь ее вывести. И у меня сложилось впечатление на основании того, что я вижу каждый раз, когда Неймар играет, ее не нашел ни один тренер и ни один игрок. Тем не менее, нам следует изучить его, его привычки, потому что у каждого игрока они есть, даже у самых лучших. У Месси есть привычки.