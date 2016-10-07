Оскар Табарес: "Сборной Уругвая рано витать в облаках"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес призвал свою команду не витать в облаках, несмотря на первое место в турнирной таблице отборочного турнира чемпионата мира-2018. Сегодня уругвайцы одержали пятую победу в 8 играх, разгромив Парагвай (4:0).

- Отборочный турнир еще не закончился, - цитирует Goal Табареса. - Никто не говорит, что дальше все пойдет хорошо. Каждая сборная хочет претендовать на поездку в Россию, что делает турнир очень трудным. Нужно ценить это, и не витать в облаках. Сборная Уругвая должна выиграть еще больше игр.