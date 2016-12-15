17:46 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Ошибку с дорожным указателем, выявленную при подготовке к ЧМ-2018, пообещали оперативно устранить

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Подрядная организация в ближайшее время устранит ошибку с латинским написанием села Нижегородской области Большое Болдино на указателях на трассе М7, сообщает pravdapfo.ru. Ранее сообщалось, что Росреестр проводил проверку готовности к чемпионату мира-2018 и выявил нарушение на дорожных указателях. На одном из указателей название села латиницей было написано как "Bolshoe Boldino", а на другом – "Bol'choye Boldino". В соответствии с законом наименование села необходимо писать как "Bol'šoe Boldino". Управление Росреестра оштрафовало должностное лицо, которое допустило данное нарушение. 

В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей чемпионата мира-2018: четыре игры группового турнира, поединок 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://pravdapfo.ru/news/83216-oshibku-na-ukazatele-na-trasse-m-7

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