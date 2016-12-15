Ошибку с дорожным указателем, выявленную при подготовке к ЧМ-2018, пообещали оперативно устранить

Подрядная организация в ближайшее время устранит ошибку с латинским написанием села Нижегородской области Большое Болдино на указателях на трассе М7, сообщает pravdapfo.ru. Ранее сообщалось, что Росреестр проводил проверку готовности к чемпионату мира-2018 и выявил нарушение на дорожных указателях. На одном из указателей название села латиницей было написано как "Bolshoe Boldino", а на другом – "Bol'choye Boldino". В соответствии с законом наименование села необходимо писать как "Bol'šoe Boldino". Управление Росреестра оштрафовало должностное лицо, которое допустило данное нарушение.

В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей чемпионата мира-2018: четыре игры группового турнира, поединок 1/8 финала и четвертьфинал.