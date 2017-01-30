Оргкомитету даны разрешения служб Кремля для проведения жеребьевки чемпионата мира-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что все надлежащие разрешения от служб Кремля для проведения на его территории финальной жеребьевки чемпионата мира 2018 года получены.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что финальную жеребьевку мирового первенства предложено провести 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Позже ФИФА подтвердила, что мероприятие пройдет в Кремле.

- Мы рассматривали несколько объектов, но обнаружился ряд преимуществ, и ФИФА отдала предпочтения ему, - приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. - Конечно, организация любого мероприятия внутри Кремля однозначно сложнее, чем организация на каком-либо другом объекте в городе. Мы заручились согласием всех уполномоченных органов, получили все надлежащие разрешения. Надеюсь, позиция и комендатуры Кремля, и всех ответственных за этот объект лиц будет конструктивная и рабочая, как это было всегда.

К счастью, строить нам ничего не нужно, как это было в Константиновском, потому что Кремлевский дворец съездов прекрасно приспособлен для массовых мероприятий. Он обладает определенным количеством дополнительных помещений и способен разместить многое из того, что нам нужно, без возведения каких-то временных конструкций. В Государственном Кремлевском дворце регулярно что-то проводят. Тот же "Золотой граммофон", концерты, балет. Тут все отработано, и сложностей не вызовет.