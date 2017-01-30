Оргкомитет "Россия-2018" хочет, чтобы "Лужники" были введены в эксплуатацию в июне 2017 года

Вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул, что организация хотела бы, чтобы стадион "Лужники" был введен в эксплуатацию в июне 2017 года, но дата ввода зависит от правительства Москвы.

В "Лужниках", в частности, пройдут церемония и матч открытия чемпионата мира 2018 года, один из полуфиналов и финал. Количество зрительских мест после реконструкции увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, трибуны будут максимально приближены к футбольному полю.

- Пока надо, чтобы еще власти Москвы окончательно четко посмотрели по графику, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Они идут с опережением. Когда они дадут нам окончательную дату ввода "Лужников", тогда мы будем говорить о каких-то событиях на стадионе. Если говорить о больших футбольных событиях, то футбол очень регламентирован.

У него есть даты, в которые могут играть национальные команды. Всего 10 игр в год. Эти даты известны. Если мы хотим, то нужно укладываться именно в эти даты. Посмотрим, какая дата ввода "Лужников" будет. Мы хотели в июне, но это зависит от правительства Москвы. В принципе, по сроку времени у них очень много. Они готовятся к чемпионату мира, к главному матчу.