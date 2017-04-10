Оргкомитет провел семинар по стандартам "зеленого" строительства стадионов ЧМ-2018

Оргкомитет "Россия-2018" провел практический семинар на тему экологичских стандартов строительства стадионов чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт ФИФА. Также на семинаре обсуждались примеры внедрения инновационных проектных решений для стадионов, а также управление и эксплуатация арен после сертификации.
– Сейчас ведется активная работа по непосредственной сертификации стадионов, – отметила директор департамента устойчивого развития оргкомитета "Россия-2018" Милана Верхунова, – стадионы "Нижний Новгород", "Лужники", "Волгоград Арена", "Самара Арена" и "Мордовия Арена" прошли сертификацию на стадии проектной документации. В конце 2016 года "Cтадион "Спартак" получил финальный сертификат с уровнем "Good". Сейчас также ведутся работы по финальной сертификации стадионов "Санкт-Петербург", "Лужники" и "Казань Арена".
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=4/news=%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%87%D0%BC-2018-%D0%BE%D1%82-%D1