Оргкомитет провел семинар по стандартам "зеленого" строительства стадионов ЧМ-2018

Оргкомитет "Россия-2018" провел практический семинар на тему экологичских стандартов строительства стадионов чемпионата мира-2018​, сообщает официальный сайт ФИФА. Также на семинаре обсуждались примеры внедрения инновационных проектных решений для стадионов, а также управление и эксплуатация арен после сертификации.

– Сейчас ведется активная работа по непосредственной сертификации стадионов, – отметила директор департамента устойчивого развития оргкомитета "Россия-2018" Милана Верхунова, – стадионы "Нижний Новгород", "Лужники", "Волгоград Арена", "Самара Арена" и "Мордовия Арена" прошли сертификацию на стадии проектной документации. В конце 2016 года "Cтадион "Спартак" получил финальный сертификат с уровнем "Good". Сейчас также ведутся работы по финальной сертификации стадионов "Санкт-Петербург", "Лужники" и "Казань Арена".