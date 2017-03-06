12:51 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Оргкомитет чемпионата мира-2018 провел встречу с британской футбольной полицией

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Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018" Алексей Сорокин в понедельник провел в Москве встречу с главой подразделения футбольной полиции Великобритании Марком Робертсом. В рамках мероприятия гендиректор оргкомитета вместе с Робертсом осмотрел реконструирующийся к чемпионату мира в России стадион "Лужники".

- Это был рабочий визит. Мы встречаемся и будем встречаться с представителями посольств стран-участников Кубка конфедераций и чемпионата мира, - приводит ТАСС слова Сорокина. - Россия присоединилась к конвенции (Совета Европы по противодействию неправомерному поведению болельщиков. - Прим. "СЭ"), что облегчило обмен информацией.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград и Екатеринбург.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4073355

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