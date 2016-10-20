Оргкомитет чемпионата мира-2018 планирует проводить тестовые матчи с января

Директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что тестовые матчи на стадионах Санкт-Петербурга и Сочи, которые примут матчи чемпионата мира, начнутся в следующем году. По его словам, на этих аренах должно пройти по три встречи.

- Начиная с января будут тестовые матчи, - приводит ТАСС слова Сорокина. - Хотелось бы, чтобы российская сборная сыграла на максимальном количестве стадионов.

По его словам, тестовые матчи обязательно состоятся на стадионах ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге и Сочи.

- У нас есть обязательство сыграть на этих стадионах три матча с полной загрузкой. В Санкт-Петербурге с этим не будет проблем, там "Зенит" собирает большое количество болельщиков. В Сочи ситуация несколько иная с футбольным клубом, но несколько мероприятий мы все равно там проведем, - сказал Сорокин.