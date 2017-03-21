Организатор боев на Масленицу может подать в суд на Mirror

Председатель федерации этноспорта и один из организаторов кулачных боев на Масленицу Алексей Кыласов сообщил, что может подать в суд на британскую газету The Mirror. Британский таблоид в своей статье утверждает, что российские фанаты готовятся к нападению на британских болельщиков на ЧМ-2018. Авторы добавили к материалу видеоролик якобы с дракой фанатских группировок. На самом деле он оказался съемкой кулачных боев, проходивших в Измайлове во время гуляний на Масленицу.



– Да это цирк, конечно! Мы в любом случае сейчас направляем требование об опровержении фактов из публикации, – цитирует Кыласова Life. – Будет неплохо, если они напишут, что такое на самом деле "атмановские кулачки", например. Нет худа без добра, принесем русскую культуру в западный мир. Пока стараюсь расценивать все положительно, хоть и неприятный курьез.



Но если Mirror откажется признать свою ошибку, значит будем разбираться в лондонском суде, адвоката мы уже нашли. Вполне возможно, подадим совместный иск с РФС, с их юристом я уже общался. Мало того что не разъяснили корреспонденту, что кулачные бои – это часть культурного наследия России, включенная в ЮНЕСКО, так еще и материалы без спроса взяли. Налицо репутационные издержки, судебные перспективы у такого дела есть.

​Это осознанная погоня за сенсациями. Газета же таблоид, гнусное издание. Желтуха, каких свет не видывал. Такие игры на Масленицу – 1000-летняя русская традиция, упомянутая в трудах Суворова "Наука побеждать". Им нужно показать русскую дикость, что мы только и делаем, что бьем друг другу морды и жаждем напасть на Великобританию.