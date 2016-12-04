Опубликован ролик с темпами строительства "Самара Арены" за 2,5 года

Житель Самары Александр Карягин с помощью квадрокоптера снимает строительство стадиона чемпионата мира-2018. На своем youtube-канале он опубликовал ролик, демонстрирующий темпы возведения арены за два с половиной года.

Стадион в Самаре должен быть готов к концу 2017 года. Он примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.