Опубликован ролик с темпами строительства "Самара Арены" за 2,5 года

Житель Самары Александр Карягин с помощью квадрокоптера снимает строительство стадиона чемпионата мира-2018. На своем youtube-канале он опубликовал ролик, демонстрирующий темпы возведения арены за два с половиной года.
Стадион в Самаре должен быть готов к концу 2017 года. Он примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
Valeri
Молодец! Целый отчет по строительству!!!
22:53 4 декабря
баламошка
Опубликуйте темп воровства на Распил-арене. Хочется посмотреть, как быстро растут дачи у питерогородских чиновников. Где был "построенный" стадион в 2009 году? Зато поле выездное. Короли вибраторов. Кого там они на этом поле выкатывать собрались? Боярского с Геной Орловым? Вопят, что ЗАТО это будет лучший стадион аж в Мире. Только не объясняют почему. Не могут. Этот стадион даже по посещаемости непонятно каким по счёту в Европе будет. Но не колышет! Лучший в мире-и всё тут!
21:49 4 декабря