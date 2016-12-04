21:13 4 декабря | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Опубликован ролик с темпами строительства "Самара Арены" за 2,5 года

0
0
0
2

Житель Самары Александр Карягин с помощью квадрокоптера снимает строительство стадиона чемпионата мира-2018. На своем youtube-канале он опубликовал ролик, демонстрирующий темпы возведения арены за два с половиной года. 

Стадион в Самаре должен быть готов к концу 2017 года. Он примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Valeri

Молодец! Целый отчет по строительству!!!

22:53 4 декабря

баламошка

Опубликуйте темп воровства на Распил-арене. Хочется посмотреть, как быстро растут дачи у питерогородских чиновников. Где был "построенный" стадион в 2009 году? Зато поле выездное. Короли вибраторов. Кого там они на этом поле выкатывать собрались? Боярского с Геной Орловым? Вопят, что ЗАТО это будет лучший стадион аж в Мире. Только не объясняют почему. Не могут. Этот стадион даже по посещаемости непонятно каким по счёту в Европе будет. Но не колышет! Лучший в мире-и всё тут!

21:49 4 декабря

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ