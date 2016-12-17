Определилась компания, которая займется организацией питания зрителей ЧМ-2018

Компания "Аренафудс Кейтеринг", входящая в группу "Шоколадница", осуществит организацию питания зрителей на стадионах во время проведения матчей Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018, сообщает официальный сайт ФИФА. Компания выиграла международный тендер, в котором участвовали 15 российских компаний.

Проект будет включать в себя около 400 постоянных точек питания или более 2200 точек продаж на 12 стадионах и позволит создать около 8000 рабочих мест на время чемпионата мира, а также 86 точек питания и до 3000 рабочих мест во время Кубка конфедераций.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Кубок конфедераций-2017 пройдет в четырех городах с 17 июня по 2 июля.