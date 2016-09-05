Оливье Жиру: "Не понимаю, почему болельщики срывают свою злость на мне"

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру вспомнил эпизод из товарищеского матча против Камеруна (3:2), который состоялся перед Euro-2016. Во время поединка болельщики свистом выражали свое недовольство появлением форварда на поле.

– Думаю, что люди, которые освистывали меня, были не против Жиру, а за Бензема, – приводит Le Parisen слова Жиру. – Я почувствовал разочарование, потому что не принимал никакого участия во всей этой истории. Не понимаю, почему болельщики срывают свою злость на мне.

Напомним, перед Euro-2016 форвард "Реала" Карим Бензема не попал в заявку сборной Франции из-за скандала с Матье Вальбуэна.