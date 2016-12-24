Олимпийский чемпион по дзюдо посетил строительство "Самара Арены"

Олимпийский чемпион по дзюдо, посол Самары как города-организатора ЧМ-2018 Тагир Хайбулаев посетил строительство стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре, сообщает welcome2018.com. Ранее арену посетили два других посла - космонавт Олег Кононенко и защитник "Зенита", воспитанник "Крыльев Советов" Александр Анюков.

- Я впервые на строящемся стадионе. Впечатляют масштабы работ, - сказал Хайбулаев. - Думаю, наша арена будет одной из лучших. Рад, что сегодня приехал сюда, очень доволен увиденным. Как посол Самары, я рассказываю о нашем городе и о том, сколько матчей он примет во время чемпионата мира, людям, с которыми встречаюсь и общаюсь. Знаю очень много желающих приехать к нам в 2018 году, как россиян, так и иностранцев. С детства люблю футбол, но теперь еще пристальнее слежу за этим видом спорта, изучил историю "Крыльев Советов" – команды, за которую мы все болеем. Если раньше для меня дзюдо однозначно занимало первое место, то теперь футбол с ним конкурирует.

Хотя я не бывал на стадионах, когда они еще только готовятся к соревнованиям, зато до сих пор хорошо помню то волшебное чувство, которое подарила мне Универсиада-2013. Я бежал заключительный этап эстафеты огня – последние метры по заполненной 45-тысячной "Казань Арене" казались невероятными. Уверен, что футболисты будут чувствовать такую же поддержку болельщиков и любителей спорта на нашем стадионе во время матчей.

"Самара Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.