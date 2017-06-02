Олимпийская чемпионка Шкурихина приняла участие в запуске транспорта с символикой ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошел торжественный запуск общественного транспорта с символикой чемпионата мира-2018. Первым на маршрут вышел трамвай, также были запущены автобус и тролейбус. В церемонии приняла участие посол ЧМ-2018, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина.

- В Нижнем Новгороде когда-то запустили первый трамвай в России, а теперь у нас появился и трамвай, брендированный символикой предстоящего чемпионата, - цитирует welcome2018.com Шкурихину. - Жители города каждый день будут видеть напоминание на улицах города, что совсем скоро их ждет грандиозное событие. Верю, что нижегородцы поддержат все сборные, что приедут в наш город, и заполнят трибуны нового стадиона на всех матчах. Но я хочу верить, прежде всего, в удачную игру сборной России, что ребята, наконец, докажут, что могут хорошо играть в футбол, и сделают это прямо через несколько недель, в матчах Кубка конфедераций.

В планах администрации - запуск брендированного вагона метро и оформление кабинок канатной дороги. Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.