Олег Семенов: "ВВС готовила фильм давно, еще с чемпионата Европы"

Бывший директор официального фан-клуба "Спартака" Олег Семенов отметил, что фильм про российских фанатов, который выпустил телеканал ВВС, имеет провокационный характер. По его словам, готовился он еще на Euro-2016, где россияне были замечены в беспорядках.
- Эта волна готовилась давно, начиная с чемпионата Европы во Франции, - приводит RT слова Семенова. - Тогда, после матча в Лилле против Словакии, английские журналисты, в том числе с BBС, брали комментарии у российских фанатов, но они не слишком вписывались в британскую картину. Получился такой доброжелательный сюжет. Знаете, что в итоге с ним случилось? Он не вышел в эфир.
Напомним, в фильме журналисты утверждают, что фанаты готовят "фестиваль насилия" на чемпионате мира-2018. Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин отметил, что эта картина является очередной "страшилкой" со стороны ВВС и не имеет ничего общего с правдой.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/359971-fanaty-putin-bbc-anglichane
Platinum1991
КЛЕВЕТНИЧЕСКИЙ фильм ДЕШЕВКА - британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках - очередная провокация злобных англичан в адрес наших болельщиков и российского спорта. Фестиваль провокаций и НАСИЛИЯ готовят англичане провести в России в 2018 году и к этому надо быть готовым нашим стражам правопорядка. Англичане зря времени не теряют! Вот и ПРОВОкационные статьи и фильмы уже стряпают и КЛЕВЕЩУТ на российских фанов! Англичане БОЛЬШИЕ мастера КЛЕВЕТЫ и ОБМАНА! На Чемпионате Европы именно англичане провоцировали россиян и это уже похоже на подготовку англичан к новым провокациям, но уже в России! Для многих это будет праздник мирового футбола, а для англичан и их провокаторов, они готовят в России — и они хотят устроить в России английский «фестиваль насилия», по образу и подобию, который они организовали во Франции, а всю вину хотят свалить на россиян!!! Правоохранительные органы должны сделать всё, чтобы предотвратить любые хулиганские выходки англичан и их пособников из стран Европы, которых они уже вербуют для отправки в Россию и которые ХОТЯТ омрачить мировой футбольный форум, а подобные заявления англичан, то и дело появляющиеся в английских СМИ, есть не что иное, как сознательная ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ и НАГЛАЯ английская провокация, рассчитанная на создание негативного информационного фона вокруг подготовительного этапа к чемпионату Мира по футболу в России. Я призываю всех российских фанатов не участвовать в английских провокациях и своим спокойствием показать всему Миру ДРУЖБУ между болельщиками всего Мира! Не поддавайтесь на английские ПРОВОКАЦИИ! Не доставляйте злобным англичанам такой "радости", ЗЛОРАДСТВА в антироссийском УГАРЕ!!!
22:47