Олег Семенов: "ВВС готовила фильм давно, еще с чемпионата Европы"

Бывший директор официального фан-клуба "Спартака" Олег Семенов отметил, что фильм про российских фанатов, который выпустил телеканал ВВС, имеет провокационный характер. По его словам, готовился он еще на Euro-2016, где россияне были замечены в беспорядках.

- Эта волна готовилась давно, начиная с чемпионата Европы во Франции, - приводит RT слова Семенова. - Тогда, после матча в Лилле против Словакии, английские журналисты, в том числе с BBС, брали комментарии у российских фанатов, но они не слишком вписывались в британскую картину. Получился такой доброжелательный сюжет. Знаете, что в итоге с ним случилось? Он не вышел в эфир.

Напомним, в фильме журналисты утверждают, что фанаты готовят "фестиваль насилия" на чемпионате мира-2018. Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин отметил, что эта картина является очередной "страшилкой" со стороны ВВС и не имеет ничего общего с правдой.