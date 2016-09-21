Олег Романцев: "Перед чемпионатом мира-2018 Россию попытаются "уколоть"

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев во время пресс-конференции в "Интерфаксе" выразил сомнение в том, что нынешние руководители могут защитить наших спортсменов, обвиняемых международной общественностью, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.

Специалист уверен, что стоит ожидать нападок на РФ перед чемпионатом мира-2018.

- Перед чемпионатом мира-2018 Россию попытаются "уколоть", - сказал Романцев. - Мы видим истории с легкоатлетами. Их либо некому защитить, либо эти люди неавторитетны.